Politica in allarme per Umberto Bossi la Lega smentisce | tutto falso è vivo e sta bene

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una mattinata di apprensione per, dopo che Dagospia ha lanciato la notizia, poi smentita, del suo decesso. In tanti, sopratnella, hanno contattato il Senatùr e la sua famiglia per avere notizie. In primis il leader dellache, dal vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha parlato conin persona e si è sincerato delle sue condizioni di salute. «Abbiamo scherzato