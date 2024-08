Pini da sfogliare e guerra Oggi il libro di Gagliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lo scrittore e presidente dell’Associazione culturale ComunicArea, Massimo, che con il suo"Non eravamo aquile" sarà l’ospite di questa sera alle 18 di "da" al parco Presentini di Castiglion Fiorentino. L’autore ci porta indietro nel tempo, nel 1944, a Passignano. Ilsi divide in due parti: nella prima è narrato analiticamente il bombardamento su Passignano in quell’anno; la seconda, narrata sotto forma di finzione scenica, vuole essere un tributo alle vittime del tragico evento, rievocato sotto diversi punti di vista. Solo alla fine verrà svelato quel criptico "Non eravamo aquile". Durante la presentazione sono previste alcune letture recitate da parte di Stefano Baffetti. Domani alle 18 sarà la volta di Andrea Bindi, vigile del fuoco da oltre dieci anni, vincitore di numerosi concorsi e premi letterari.