Pinamonti ESALTA il Genoa | Trattativa? Merito di Gilardino Vi spiego i MIEI OBIETTIVI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le parole del centravanti delAndreatra aspettative e voglia di fare bene in questa stagione con i rossoblu A Il Secolo XIX, il centravanti delAndrea, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni. «Mi aspetto tanto, perché la squadra è molto valida, il mister anche. Il numero preciso di gol non me