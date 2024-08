Perché si chiama Luna Rossa | le origini e il significato della famosa barca a vela

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2024)è un'imzione italiana tra le più importanti al mondo protagonista37a edizione dell'America’s Cup 2024. Patrizio Bertelli, patron, e Miuccia Prada in passato hanno sto anche lee come nasce il nome dell'imzione: "era perfetto per sfidare Black Magic".