Per i medici è stanchezza ma Valentina ha un cancro a 27 anni | “Ho dovuto fingere di stare peggio”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2024) La 27enne trevigianaAlberton racconta il momento in cui ha ricevuto la diagnosi didopo un lungo peregrinare trae centri diagnostici in cui nessuno riusciva a capire il problema: "Non mi sono fatta fermare da nulla. Ascoltatevi sempre, se sentite che c’è qualcosa che non va non fermatevi!".