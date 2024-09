Pensioni anticipate 2025 | La Lega si oppone alla stretta e rilancia quota 41

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Laha preso una posizione netta riguardo alle proposte di modifica del sistemastico italiano previste per il. Il partito guidato da Matteo Salvini siall’ipotesi di ritardare i pensionamenti anticipati attraverso un allungamento delle cosiddette “finestre” per chi desidera lasciare il lavoro dopo 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne). L’ipotesi in questione, circolata negli ultimi giorni, prevedeva di aumentare il tempo d’attesa tra la maturazione del requisito e il pagamento effettivo della pensione dagli attuali 3 mesi a 6-7 mesi. Questa misura avrebbe consentito notevoli risparmi, stimati intorno a un miliardo e mezzo di euro all’anno.