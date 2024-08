Pavard | Prima non ero al meglio ora sì! Atalanta difficile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)prenderà parte a Inter-, l’anticipo di stasera (ore 20.45) della terza giornata di Serie A. Nel prepartita di Inter TV, il giocatore ha presentato la partita del Meazza. RIPETERSI SUBITO – Le parole di Benjamin, che sarà titolare per Inter-: «Sarà moltoper noi confermare il risultato dello scorso anno. La squadra è forte, vogliamo vincere questa sera e farlo davanti ai nostri tifosi. Sappiamo come gioca la squadra dell’, è un avversarioche mette tanta intensità. Dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni per uscire bene da questa partita. Come sto fisicamente? Mi sento bene, ho fatto una buona preparazione. Dopo lagiornata in cui non ho giocato perché non ero alne ho approfittato per ritrovare il ritmo: so di non essere al 100%, però sto ritrovando la condizione fisica».