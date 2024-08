Parco Archeologico di Ostia Antica dal 1 settembre torna la Domenicalmuseo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 agosto 2024)no laaldi: ingresso gratuito per piccoli e adulti questa Domenica 1°Ildirilancia l’iniziativa statale della “”. La giornata, al pari di altri siti storici e archeologici gestiti dallo Stato italiano, permetterà la visita ad adulti e piccini di questi luoghi in maniera completamente gratuita. Anche l’area archeologica nel X Municipio risponderà a questo tipo di offerta per la promozione turistica e culturale, aprendo le porte di diverse aree storiche presenti nella zona di questo quartiere dell’entroterra lidense. Laaldi: di cosa si tratta? Come stabilito dallo Stato italiano, sarà possibile accedere ai siti storici gestiti aderenti all’iniziativa in maniera completamente gratuita durante la prima domenica di ogni mese.