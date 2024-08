Paralimpiadi Parigi 2024 | Raimondi oro nei 100 rana Boggioni bronzo nei 100 stile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’Italia del nuoto continua a fare incetta di medaglie anche nella seconda giornata di gare ai Giochi Paralimpici di. Il primo oro di giornata è quello di Stefano, che ha trionfato nei 100SB9 dopo aver condotto la gara dai primi agli ultimi metri. “Volevo a tutti i costi questo oro. Sono passato velocissimo, gli ultimi 25 metri non finivano più, sentivo tutto il tifo del pubblico per il mio avversario. Ho tenuto duro fino alla fine e oggi ce l’ho fatta”, le sue prime parole a caldo. “La gara di ieri mi ha dato molta consapevolezza delle mie energie, di tutto il lavoro fatto. La medaglia la dedico alla mia famiglia ed a tutto lo staff. E’ la prima medaglia da papà di Edoardo, sei mesi in cui è cambiato tutto. Essere di nuovo in vetta da papà è un’altra emozione”. Sesto posto per l’altro italiano in gara, Riccardo Menciotti.