Paralimpiadi Parigi 2024 il calendario di domani 31 agosto | programma orari tv streaming azzurri in gara

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo i 64 ori assegnati nelle prime due giornate, alledi, sabato 31, saranno inaltre 49 finali in 7 sport, con 18 titoli distribuiti nell’atletica, 15 nel nuoto, 5 nel tennistavolo, 4 nel ciclismo su pista, 3 nel taekwondo e 2 nel tiro a segno e nel tiro con l’arco. Tutta la terza giornata di gare delledisarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre logratuito sarà affidato a Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.