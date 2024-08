Paolo Fox avvisa questi segni l’oroscopo di settembre | tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 30 agosto 2024) Social.Foxdile, dal termine latino h?roscopus, è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L’arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia. Come ogni mese il più famoso astrologo della tv italiana,Fox, ha svelato quello che gli astri ci dicono per le prossime settimane.