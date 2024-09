Palma alle Armi | la più grande Rievocazione secentesca d’Europa 30-31 agosto e 1 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 30 agosto 2024)nova rivive la storia rinascimentale della sua Fortezza con laStorica “A.D. 1615”. Si tratta dell’evento seicentesco con il più alto numero di partecipanti del sud Europa, sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, sia per il numero di rievocatori presenti, oltre 1.200, che per l’occasione si raduneranno nella città stellata, facenti parte di 60 gruppi storici provenienti da 15 Paesi europei differenti. Un fine settimana per rivivere, indietro nel tempo di 400 anni, lanova che fu nell’Anno Domini 1615: la vita delle guarnigioni, gli addestramenti delle milizie, i duelli di cappa e spada, le tradizioni e i mestieri, la cucina, la sartoria, le musiche e le danze dell’epoca. Sabato 3117 e domenica 1°16, le due grandi battaglie in campo aperto.