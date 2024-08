Ora è ufficiale | Gianluca Gaetano passa dal Napoli al Cagliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOra èdalalin prestito con obbligo di riscatto. Firmato un contratto che lo legherà al club sino al 30 giugno 2029. Classe 2000, arrivato alin prestito lo scorso febbraio, ha concluso lo scorso campionato in maglia rossoblu con 4 reti e un assist in 11 partite. La nuova formula prevede il prestito gratuito, ma poi ildovrà sborsare sei milioni in quattro anni. Il trequartista sarà a Lecce con il resto della squadra, a disposizione dell’allenatore Davide Nicola per la gara di domani pomeriggio alle 18.30. Nel suo curriculum 43 gol e 25 assist con la Primavera del, l’esordio in prima squadra a soli 18 anni. Poi la Cremonese: 86 partite, 17 gol, 11 assist, la promozione in A della squadra nella stagione 2021/22.