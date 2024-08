Omicidio Sharon Verzeni fermato killer che confessa | L' ho vista e l' ho uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l'hoe l'ho". A un mese dall'a coltellate di, avvenuto a Terno d'Isola, nel Bergamasco, nella notte tra il 29 e 30 luglio, il caso è arrivato a una svolta (TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA). Come conda Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto a Bergamo, la scorsa notte è stato"un cittadino italiano sui 30 anni, di origini estere". Non ha però precisato altri elementi sulle sue generalità: era emerso in precedenza che si tratterebbe di Moussa Sangare, residente a Suisio (con famiglia originaria del Mali). Prima è stato sentito come persona informata sui fatti, poi ha reso "dichiarazioni auto-indizianti": così è diventato indagato.