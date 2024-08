Omicidio Sharon Verzeni fermato 31enne in bici Avrebbe ucciso senza motivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) -unche era incletta per l'di. Secondo gli investigatori ci sarebbero "gravi indizi di colpevolezza" per la morte della barista 33enne, uccisa a coltellate Media OutReach Newswire . Il delitto, a quanto apprende l'Adnkronos dagli inquirenti, sembra. L'uomo innon era del paese, dove la donna viveva da tre anni con il fidanzato Sergio Ruocco, e non conosceva vittima. L'uomo, un italiano, disoccupato e incensurato, è statonella notte dai carabinieri che lo hanno identificato dai sistemi di videosorveglianza del Comune, mentre incletta si allontanava velocemente dalla scena del crimine. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'