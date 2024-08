Omicidio Sharon Verzeni arriva la svolta nel caso | c’è un arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) I carabinieri, dopo aver brancolato a lungo nel buio, forse hanno trovato una pista concreta da seguire per risolvere ildidavvero molto ingarbugliato. È statoil cosiddetto uomo della bicicletta, un 31enne italiano e disoccupato, inquadrato dalle telecamere della zona mentre si allontanava in bici da via Castegnate a Terno d’Isola verso le 00:50 del 30 luglio scorso, più o meno l’orario in cui è stata uccisa la barista 33enne. Chi è l’uomo in bici, indiziato di essere il killer diGli inquirenti negli ultimi giorni hanno provveduto a identificare le persone che sono state viste transitare tra il 29 e il 30 luglio in prossimità di via Castegnate, per capire perché fossero lì. Tra questi c’era appunto un uomo che si aggirava in bici e che si è poi allontanato a tutta velocità.