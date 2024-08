Omicidio Sharon Verzeni 31enne fermato confessa | L’ho uccisa io

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Hato l’diiloggi. Era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mentre scappava in bici dal luogo, dove è stata accoltellata la barista 33enne,a coltellate . Il delitto, a quanto apprende l’Adnkronos dagli inquirenti, sembra senza motivo. L’uomo in bici non conosceva vittima. Nato a Milano, Moussa Sangare, a quanto si apprende, viveva a Suisio, un paese della bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d?Isola. L’uomo, un italiano, disoccupato e incensurato, è statonella notte dai carabinieri. Il fatto che ilper l?dinon fosse originario di Terno d?Isola ?non consola e non dà una risposta che in qualche modo tranquillizza la famiglia?.