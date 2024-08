Omicidio Sharon | recuperati nell' Adda coltelli e vestiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Bergamo, 30 ago. - (Adnkronos) - Moussa Sangare, il 31enne fermato questa notte per l'diVerzeni, ha indicato agli inquirenti il luogo in cui aveva abbandonato l'arma del delitto e ie le scarpe che aveva addotto la notte dell'. Il coltello “che - ha spiegato la procuratrice facente funzioni Maria Cristina Rota in conferenza stampa - riteniamo sia l'arma del delitto”, perché compatibile “per lunghezza e larghezza della lama” con le ferite sul corpo diè stato trovato sepolto vicino all'a Medolago. Nel fiume il 31enne ha gettato poi un sacchetto con gli abiti, le scarpe e altri tredello stesso ceppo da cui proveniva l'arma del delitto. Il sacchetto è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori.