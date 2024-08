Nelle FP2 di Monza miglior tempo per Hamilton 3 Sainz

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024)(ITALPRESS) – Lewis, con ildi 1’20?738 ha chiuso in testa le FP2 del GP d’Italia, precedendo l’inglese Lando Norris (McLaren) di soli 3 millesimi. Sul tracciato di, terzo il ferrarista Carlos(+0?103), quarta la McLaren di Oscar Piastri (+0?120), quinta l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc (+0?154). Sesto posto per un ritrovato George Russell (Mercedes), che ha aspettato la sistemazione della sua vettura, danneggiata in mattinata da Antonelli, per fare un ottimo finale di sessione. Settima piazza per Nico Hulkenberg (Haas, +0?402), ottavo Daniel Ricciardo (RB, +0?562). Chiudono la top ten le Aston Martin: nono Fernando Alonso (+0?578), decimo Lance Stroll (+0?625). Verstappen è invece stato il più veloce delle FP1; incoraggiante la simulazione gara delle due Ferrari. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo