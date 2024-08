Nations League ecco i 23 convocati da Spalletti | ci sono anche Tonali e Kean

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due mesi dopo la sconfitta con la Svizzera agli ottavi di finale dell’Europeo, la Nazionale torna in campo per i primi due incontri della UEFA2024/2025. Il Ct Lucianoha convocato 23 calciatori per le trasferte con Francia e Israele, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest. I volti