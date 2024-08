Napoli ufficiali gli acquisti di Scott McTominay e Billy Gilmour

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nell’ultimo giorno di mercato ilzza il sesto acquisto della sua campagna estiva.è infatti un nuovo calciatore della squadra allenata da Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, nato nel 1996, si trasferisce a titolo definitivo dal Manchester United. Nella scorsa stagione, solo Rasmus Højlund (16) ha realizzato più gol di(10 al pari di Alejandro Garnacho) con il Manchester United in tutte le competizioni (esclusi calci di rigore); inoltre lo scozzese è andato in doppia cifra per la prima volta in una singola stagione tra campionato e coppe. Dopo, i partenopei hanno uffficializzato anche l’arrivo di un altro giocatore scozzese,, 23 anni, prelevato dal Brighton.glidiSportFace.