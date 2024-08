Napoli sorpresi con droga e bilancino di precisione in via Toledo | arrestato 18enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giovanissimia spacciarein via. In manette un ragazzo puteolano di 18 anni.condinella centralissima viaNella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via, hanno notato tre giovani L'articolocondiin viaTeleclubitalia.