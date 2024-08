MotoGP 2024 diretta esclusiva Gran Premio Austria Sky Sport NOW Sprint Live su TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di.APPUNTAMENTI – Nuovo appuntamento anche del Motomondiale, che sbarca in Spagna per ildi Aragona, dodicesima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni diin programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere è tempo di qualifiche, con la Classe Regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la. Sabato in pista anche la MotoE, con gara 1 dalle 12.10 e gara 2, in differita, dalle 17. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e laalle 14.