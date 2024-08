Morto il fisico Silvestrini fondò Città della Scienza a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Èa 89 anni ilVittorio, fondatore di, polo di ricerca e divulgazione scientifica nel quartiere Bagnoli a, tra i protagonisti dell'attività di promozione culturale degli ultimi decenni nel capoluogo campano. Laureato in Fisica nel 1957 alla Normale di Pisa, autore di vari libri di fisica per le scuole, dal 1972 fu ordinario di Fisica generale all'Università degli studi diFederico II. Negli anni '90 creò la Fondazione Idis – Istituto per la diffusione e la valorizzazionecultura scientifica – e successivamente diede vita al primo nucleo dinell'area ex Italsider di Bagnoli.