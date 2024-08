Milan Abraham CONVOCATO con la Lazio? La SITUAZIONE dopo la FIRMA sul contratto Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilattende Tammy, al momento impegnato con le visite mediche econ lasuTammygià con la? La redazione diNews24 ha rivelato che l’ormai ex attaccante della Roma potrebbe già essereda Paulo Fonseca per questa sfida molto sentita per lui, essendo una sorta di