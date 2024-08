Melito di Napoli | rintracciato dalla Polizia di Stato Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024), arre35enne: la pena di 4e 4 mesi per reati vari, tra cui contraffazione e stupefacenti. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano- Villaricca hanno eseguito, nei confronti di un 35enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso venerdì scorsoProcura della Repubblica presso il Tribunale di- Ufficio Esecuzioni Penali. Il predettoespiare la pena di 4e 4 mesi diper contraffazione, truffa, ricettazione e per reati in materia di stupefacenti commessi atra il 2014 e il 2017.