Maria Latella | Quando l’ex ministro Tria scambiò mio marito per un maggiordomo’

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – “Nel corso degli anni a Sky sono successe molte cose carine. Una volta mentre registravamo c’era occasionalmente anche mio, è andato ad aprire la porta, edell’Economial’ha scambiato per il maggiordomo e gli ha dato il cappotto”. E’ solo uno degli aneddoti del suo programma cheracconta all’Adnkronos in un’intervista esclusiva, in cui rivela in anteprima alcuni highlights del suo ‘A casa di’, con il quale debutta di nuovo in Rai martedì 10 settembre alle 23.15 (Rai3) dopo 20 anni di Sky. “Ricordo anche Emma Marcegaglia che ha fatto le corna di fronte ad un esperto di energia che prevedeva un futuro preoccupante per le sue aziende, oppure la faccia di uno stand up comedian bravissimo Edoardo Ferrari, giovanissimo,entrando in sala da pranzo ha scoperto che al tavolo c’era Veronica Berlusconi.