Maltempo in Campania Bper stanzia 200 mln di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) -Bancamette in campo un intervento concreto e tempestivo per alleviare i disagi dellee dellecheprovocati dalche ha colpito i territori dellain questi ultimi giorni. Nello specifico, si legge in una nota, la banca mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari, per un plafond complessivo iniziale di 200 milioni: fino a 50 milaper i privati e 1 milione diper le piccole e medie, di durata fino a 60 mesi, a condizioni dedicate. Inoltre,si rende disponibile ad esaminare le richieste di sospensione dei finanziamenti, in accordo con le misure governative che verranno eventualmente attuate al riguardo. "Banca è vicina ai territori dellae ai cittadini colpiti dai nubifragi di questi giorni.