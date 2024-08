LIVE – F1 GP Italia Monza 2024 | le prove libere 1 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) La F1 scende in pista a, in occasione della prima sessione didel Gran Premio d’. Il Circus, impegnato nel sedicesimo appuntamento della stagione, sbarca al tempio della velocità, che quest’anno vanta una nuova asfaltatura e importanti lavori anche nella zona riservata al pubblico. Si tratta della gara di casa di Ferrari, con la Rossa che per l’occasione porta in pista un importante pacchetto di aggiornamenti e una livrea speciale. L’azione in pista inizierà nella giornata di venerdì 30 agosto, con le FP1 in programma tra le 13:30 e 14:30. Occhi puntati sul box Mercedes, con Kimi Antonelli pronto al debutto in categoria. Weekend importante anche in casa Williams, con Franco Colapinto che prende il posto di Logan Sargeant da qui sino a fine stagione. Sportface.