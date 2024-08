LIVE – Diamond League Roma 2024 | atletica leggera in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladel Golden Gala Pietro Mennea di, tredicesima tappa della Wandadi. Tante stelle e tanti azzurri al via in questa terzultima tappa del massimo circuito mondiale. Fari puntati sul bronzo olimpico del triplo Andy Diaz, la vicecampionessa olimpica dei 5000 Nadia Battocletti (in gara nei 1500), il capitano azzurro Gianmarco Tamberi nell’alto, Zane Weir ed il Campione d’Europa Leonardo Fabbri nel peso e Marcell Jacobs nei 100 metri. Ma spazio anche ad Alessio Mannucci (disco), Andrea Dallavalle (triplo), Manuel Lando (alto), le finaliste olimpiche dell’asta Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, il primatista italiano dei 400 Luca Sito, Giada Carmassi (100 ostacoli), Dalia Kaddari (200), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa (1500). Curiosità anche per i 110 ostacoli (alle 21.