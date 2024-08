LIVE – Casertana-Juventus Next Gen 2-2 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Latestuale diGen, match dello stadio Alberto Pinto valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa, dopo il pareggio strappato nel primo turno del torneo, vuole andare a caccia della prima vittoria stagionale contro i piemontesi per muovere la classifica in maniera importante. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 30 agosto alle ore 20:45. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5Gen 2-2 – 16? Paglino, 19? (R) Galletta, 21? Da Graca, 43? (R) Anghelé 70?- Cambio anche nellaGen: Owusu per Peeters. 69?- Triplo cambio: fuori Paglino, Bianchi e Proia per Damian, Collodel e Matese.