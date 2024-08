LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della sessione diurna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestualeprima giornata di gare dellleggera alle. Buongiorno e bentrovati allaprima giornata di gare dell’leggera a queste. Allo Stade de France di Parigi, un day-1 particolarmente ricco di gare in cui le emozioni non mancheranno di certo e dove l’Italia cercherà di mettersi in evidenza.