LIVE Atletica Golden Gala 2024 in DIRETTA | serata da non perdere con Jacobs Tamberi Battocletti e Diaz

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelallo Stadio Olimpico di Roma, il più importante meeting internazionale dileggera che si svolge in Italia. Sarà unadavvero speciale e una vera e propria parata di stelle dell’leggera italiana. Ben diciannove italiani saranno presenti, tra cui spiccano due Campioni Olimpici di Tokyo 2020: Marcellnei 100 metri e Gianmarconel salto in alto. Grandi ambizioni anche per due freschi medagliati di Parigi: Nadia, argento sui 10.000 metri nella capitale francese gareggerà sui 1500; Andy, bronzo nel salto triplo, cercherà di farsi spazio in mezzo a grandi nomi. Tra i favoriti anche Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Leonardo Fabbri nel peso.