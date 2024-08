Liguria | Orlando ' Conte? Non ho sentito nessun leader io non scalpito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Conho rapporti ottimi ma da quando si è chiusa la Camera non ho parlato condi partito. E' compito del segretario regionale e della segretaria nazionale. Io non. Non è che mi metto a chiamare. Voglio che siano, Schlein, Calenda a decidere secondo scienza e coscienza la candidatura migliore. Ma quello che voglio dire è che laha una situazione tutta particolare e non si possono spostare lì certe tensioni nazionali, certe scaramucce o ripicche. Non solo occorre fare presto ma occorre spirito di coalizione, con una capacità superiore di abbozzare rispetto ad altre parti dove non c'ò stato l'arresto del presidente della regione". Così Andreaalla festa dell'Unità a Bologna.