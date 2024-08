Lecce-Cagliari sabato 31 agosto 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 30 agosto 2024) Al Via del Mare va in scena una gara che potrebbe fare la differenza nella parte bassa della classifica trae i salentini hanno chiuso un inizio di stagione nerazzurro con due sconfitte, 4-0 contro l’Atalanta e 2-0 contro l’Inter a San Siro in una serata che ha confermato le difficoltà della InfoBetting: Scommesse Sportive e