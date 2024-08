Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 agosto | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aperture equamente ripartite tra lo scontro in Europa sulle armi a Kiev e le frizioni in maggioranza, alle prese con la grana dell'assegno unico. Spazio anche agli esteri, con la tregua a Gaza per vaccinare i bambini contro la polio, e agli sviluppi legati al giallo della morte di Sharon Verzoni. Sugli sportivi., domina l'analisi dei sorteggi della nuova Champions League, per la prima volta con cinque squadre italiane al via