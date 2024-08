“Lavoro da 20 anni in cucina per 13 ore al giorno e spesso senza riposo per 800 euro al mese | sono stanca”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una 36enne, che d quasi 20lavora nel mondo della ristorazione: "In questo settore lavori 12/13 ore ale durante i periodi buoni pretendono anche che tu non abbia giorni di festa. Sennò non lavori, e se non acconsenti non mangi. Ora cerco un lavoro dove io possa avere una dignità come persona".