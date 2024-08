L' attrice americana torna sul tappeto rosso del Lido a suon di abiti avvolgenti vestiti lunghi e spille gioiello Per un guardaroba sofisticato e d' effetto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Less is more. Sembrerebbe essere questo il diktat che ha guidato le scelte stilistiche di una delle star più attese e ammirate dell’81esima Mostra del Cinema. Fin dal suo arrivo al, infatti, è apparso chiaro quanto Angelina Jolie a Venezia 2024 avrebbe catalizzato l’attenzione. Anche in fatto di moda.