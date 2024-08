Latina Incendio in via Piccarello deposito attrezzi completamente distrutto dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 30 agosto 2024)– I vigili del fuoco disono intervenuti, ieri, nel Capoluogo in via, per unche stava interessando unall’interno di una pertinenza privata. Nonostante l’immediato intervento del personale dei Vigili del Fuoco, la struttura di circa 30 metri quadrati, adiacente l’abitazione, è andata distrutta. L’intervento di tre automezzi L'articoloin viaTemporeale Quotidiano.