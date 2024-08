Labbra rosse e unghie en pendant per Angelina Jolie che fa la diva dal fascino rétro sul red carpet di Maria I beauty look più belli della seconda serata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per la81esima edizioneMostra del Cinema di Venezia va in scena un’estetica cosiddetta sui social “demure”: elegante, chic e raffinata. Attesissima sul reddi “” èche per ha sfoggiato unconen. Estetica vintage anche per Úrsula Corberó e Taylor Russel con hairin stile, caratterizzati da finish “effetto vetro” e micro-frangia. La più originale? Eva Herzigova, con la sua chioma leonina.