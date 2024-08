La storia di Raffaele docente di religione che diventa rider | La scuola è un macello È tutto precariato non è che uno può fare ‘sta vita

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladiè un intreccio sorprendente di elementi apparentemente sconnessi che si fondono in un racconto di resilienza e adattamento. Con due lauree alle spalle, in filosofia e teologia, l'uomo ha vissuto l'esperienza delcome insegnante difino a quando la pandemia di Covid-19 non ha stravolto la suaprofessionale. L'articolo Ladidiche: “Laè un. È, non è che uno può” .