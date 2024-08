La Signora in Giallo festeggia 40 anni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tanti auguri Jessica! Ancora pochi giorni e l’investigatrice più amata della tv festeggerà 40di onorata messa in onda. Erano le 20.00 di domenica 20 settembre 1984 quando sugli schermi della CBS apparve per la prima volta in Murder, she wrote il personaggio di Jessica Fletcher, scrittrice e detective per diletto interpretata da Angela Lansbury. Una serie destinata ad un successo internazionale e senza tempo. Dagli Stati Uniti all’America Latina, dove è conosciuta come La reportera del crimen, ma anche come Escritora de misterio (in Perú) e Al estilo Agatha Christie (in Argentina), sino ad arrivare in Europa con il titolo Se ha escrito un crimen in Spagna, Mord ist ihr Hobby in Germania e Arabesque in Francia. In Italia la serie è da sempre conosciuta come Lain, titolo adottato sin dalla prima trasmissione, avvenuta la sera del 1° giugno 1988 su Rai 1.