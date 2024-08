La notte dell' addio e Un uomo senza tempo Ogni volta che le facevo lui piangeva povero In prima fila si asciugava gli occhi col fazzoletto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non è stata una bella estate per Iva Zanicchi. L’8 agosto la cantante ha perso il grande amorea sua vita: Fausto Pinna si è spento a 74 anni, per 40 sempre al suo fianco. I due erano inseparabili. «Non ci siamo mai lasciati neppure un giorno, veniva con me ovunque, lo volevo sempre accanto», racconta l’artista in un’intervista al Corrierea sera nella quale condivide il suo dolore.