L’80esimo anniversario della liberazione a Sansepolcro

(Di venerdì 30 agosto 2024) ARezzo, 30 agosto 2024 – In occasione dell'80°di, il Comune die l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sono lieti di invitarvi alla cerimonia commemorativa, che si terrà martedì 3 settembre 2024 alle ore 12:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi. Un momento solenne per ricordare e celebrare la libertà riconquistata e per onorare la memoria di chi ha combattuto per la nostra indipendenza. Vi aspettiamo per condividere insieme questo importantenostra storia.