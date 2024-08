Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Chiesa possiede molti conventi e grandi seminari non utilizzati, ma non li mette a disposizione dei migranti. Preferisce trasformarli in hotel di lusso (Milano). O fare concorsi di idee (Verona). Noi un’idea ce l’avremmo