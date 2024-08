Julian Ortega Rodriguez morto l' attore di Elite annegato in mare dopo malore improvviso aveva 41 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Èl', tra i più conosciuto per aver recitato nella serie tve in "El Pueblo". Il 41enne è rimasto vittima di unindomenica scorsa, sulla spiaggia di Zahora a Barbate (Cadice), nel sud della Spagna. L'è poi andato in arresto car