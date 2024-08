Innamorata per uno sguardo al supermercato appende un volantino per ritrovarlo Ci credete al colpo di filmine?

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una storia che ha dell'incredibile- quella che stiamo per raccontavi- nel mondo di oggi governato dai social, dove spesso il primo approccio avviene via chat. Undi fulmine al super mercato sembra una storia d'altri tempi ed è forse per questo che ha tanto incuriosito e coinvolto la piccola cittadina di Soro in provincia di Frosinone.&