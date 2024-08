Incidente a Cavernago schianto tra due auto lungo la Soncinese | due feriti gravissimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Bergamo), 30 agosto 2024 – Gravissimostradale, giovedì verso le 19.30,la strada provincialenel territorio comunale di, in provincia di Bergamo. Due, una Audi A5 e una Evoque Range Rover, si sono schiantate frontalmente per cause ancora da accertare. Glimobilisti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati liberati dai vigili del fuoco che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori. Il 31enne che si trovava al volante dell'Audi è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la 39enne al volante della Range Rover è stata trasportata sempre in codice rosso in elicottero al Niguarda di Milano. Sul posto, oltre i soccorsi, la polizia stradale di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica e le cause.