Il Treviso si assicura Giovanni Busato dal Vicenza

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sul gong di fine mercato un ultimo acquisto per ilche si èto le prestazioni dell'attaccantedal, il quale arrivo in biancoceleste in prestito secco fino al termine della stagione 2024-2025. Classe 2004, di Cittadella, ha giocato per diversi anni nel