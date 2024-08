Il trainer dei vip | Camminare 30 minuti al giorno aiuta la longevità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Altro che lunghissime e faticose sessioni in palestra. Per migliorare la a forma fisica e il benessere complessivo, bastano anche solo 30di camminata veloce ogni. Lo afferma uno studio condotto dall’Università di Leicester, nel Regno Unito, trasformato poi in un vero e proprio protocollo da Ione Acosta, ildi vip tra cui il calciatore Modibo Diakité e la principessa Arabella von Liechtenstein. Lo studio britannico ha dimostrato che la camminata veloce attiva le sirtuine, meglio conosciute come ’proteine della’, molecole naturalmente presenti nel nostro organismo che regolano importanti processi metabolici, stress e invecchiamento. Ma non è tutto: gli scienziati del Regno Unito hanno scoperto che chi cammina veloce può vivere fino a 20 anni di più.